Психолог Таранова определила лучшего домашнего питомца для детей

Маленькие дети в большинстве своем любят домашних животных и часто просят родителей завести питомца. Родители нередко задаются вопросом, какого именно животного следует сделать лучшим другом их ребенка. По словам психолога Ирины Тарановой, ребенок получит больше пользы и удовольствия от общения с животным, если станет проявлять к нему нежность. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что дети не должны ощущать тревогу, страх или незащищенность от общения с питомцем. Для формирования связи с маленьким хозяином животное должно быть высокоэмпатичным, поэтому собаки и кошки подойдут для данных целей больше, чем какие-то морские свинки или ежи.

По мнению эксперта, следует помнить, что далеко не все представители наиболее популярных домашних питомцев могут проявлять ласку.

Она добавила, что, планируя приобретение домашнего животного, следует выяснить, отсутствует ли у ребенка аллергия на тот или иной вид питомцев, а также изучить литературу об уходе за питомцем, чтобы передать эти знания ребенку.