Психолог Таранова пояснила опасность отсутствия у подростка кризиса переходного возраста

Общество

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Подростковый кризис, во время которого дети могут совершать недопустимые с точки зрения их родителей поступки, является неотъемлемым этапом развития человеческой психики. По словам психолога Ирины Тарановой, в таком возрасте подростки активно осваивают мир, изучают границы дозволенного и учатся понимать последствия своих действий, в связи с чем беспокойство у взрослых должно вызывать не «плохое» поведение подростков, а, напротив, его отсутствие. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Она добавила, что для подросткового кризиса как раз свойственна потеря авторитета взрослых и родителей. На первый план выходят отношения с прочими ребятами, со сверстниками, также появляется склонность к тестированию жизни, к тестированию границ дозволенного. Каждое подростковое поколение уверено, что оно единственное в своем роде, уникальное, и верит в безнаказанность своих поступков.

По мнению эксперта, подростки склонны считать, что плохие вещи случаются только с прочими людьми, из-за чего они и могут нарушать запреты и совершать опасные, экстремальные действия, вроде курения и зацеперства.

Она отметила, что границы отношений родителя и подростка зависят от подхода самих родителей к воспитанию. Главным правилом в выстраивании данных границ является отсутствие конфликтов и важность доходчиво и аргументированно объяснять ребенку, что делать можно и чего нельзя. Важно также понимать, что авторитет взрослых в глазах подростка может быть довольно низким, однако доверительные отношения в семье так важны. При этом если ребенок совсем не показывает признаков подросткового кризиса, то это является уже тревожным звоночком, потому что каждый человек должен пройти через все этапы психологического развития.

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