Психолог Таранова считает полезной для подростков подработку на каникулах
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
У школьников стартовали летние каникулы, поэтому в ближайшие три месяца они могут не беспокоиться об оценках, уроках и домашнем задании. Чаще всего дети проводят это время в полном беззаботном блаженстве, тем не менее ученики старших классов нередко предпочитают посвятить три свободных месяца более полезным занятиям, вроде временной подработки с целью заработать дополнительные деньги на личные расходы. Детский психолог Ирина Таранова рассказала, полезна ли для подростков подработка на летних каникулах. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По ее словам, ничего вредного и опасного в этом однозначно нет. Более того, летняя подработка для подростков даже полезна, поскольку они постепенно знакомятся с миром работы, понимают, что такое работа, что такое ответственность, и это является своего рода этапом финансовой грамотности.
Эксперт добавила, что место, куда подросток отправится на подработку, следует выбирать, исходя из его интересов и предпочтений. Также возраст подростка, желающего выйти на подработку, зависит от его индивидуальных особенностей.