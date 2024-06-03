Психолог Таранова считает полезной для подростков подработку на каникулах

У школьников стартовали летние каникулы, поэтому в ближайшие три месяца они могут не беспокоиться об оценках, уроках и домашнем задании. Чаще всего дети проводят это время в полном беззаботном блаженстве, тем не менее ученики старших классов нередко предпочитают посвятить три свободных месяца более полезным занятиям, вроде временной подработки с целью заработать дополнительные деньги на личные расходы. Детский психолог Ирина Таранова рассказала, полезна ли для подростков подработка на летних каникулах. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, ничего вредного и опасного в этом однозначно нет. Более того, летняя подработка для подростков даже полезна, поскольку они постепенно знакомятся с миром работы, понимают, что такое работа, что такое ответственность, и это является своего рода этапом финансовой грамотности.

Эксперт добавила, что место, куда подросток отправится на подработку, следует выбирать, исходя из его интересов и предпочтений. Также возраст подростка, желающего выйти на подработку, зависит от его индивидуальных особенностей.