Психолог Ульянова перечислила три опасных последствия переработок для организма

По словам психолога Ирины Ульяновой, чем выше стресс и потребность в концентрации внимания, тем дольше должен быть отдых у работника, в связи с чем объем рабочих часов напрямую зависит от характера деятельности. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что психика и нервная система больше всего устают от необходимости принимать решения и понимания влияния своей деятельности на эмоциональную и физическую безопасность иных людей.

Специалист перечислила минусы переработки. Так, по ее мнению, это снижение концентрации внимания, что приводит к ошибкам, повышение чувствительности, что приводит к росту конфликтных ситуаций, стресс.