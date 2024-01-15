Психолог Усанова перечислила способы убеждения подростка бросить курить вейп

На данный момент в отечественных школах практически на регулярной основе педагоги ловят учеников в классах и туалетах за курением электронных сигарет. По словам психолога Ольги Усановой, популярность вейпов среди школьников связана с подростковым желанием выделяться среди остальных и быть взрослым. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она подчеркнула, что подросток, куря вейп, может подражать героям кино и сериалов или любимым блогерам или воспроизводить то, что он видит в семье или в компании друзей.

По мнению эксперта, для искоренения проблемы курения вейпа родители и школьные педагоги должны проводить воспитательную работу, направленную на разъяснение вопросов об идентичности подростков.