Психотерапевт Фомин пояснил причины популярности болотинга у туристов

В России набрал популярность болотинг — вид досуга, во время которого люди наслаждаются неспешными прогулками по болотам. Врач-психотерапевт Евгений Фомин рассказал, почему болотинг стал так популярен и как он способствует расслаблению. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, болота могут ассоциироваться с мыслями о смерти. К тому же людей могут притягивать страшные истории и герои мифов и сказок, которые связаны с указанными природными объектами: болотники, кикиморы и водяные.

Медик добавил, что возможным объяснением популярности болотинга может стать болотный газ, выделяющийся со дна болот, стоячих водоемов в итоге гниения ила и прочих остатков. В его состав входят метан, являющийся его ключевым компонентом, а также незначительное количество углекислого газа и азота, которые влияют на психику людей.

По его мнению, вполне возможно, что многих людей прогулка по болоту может успокаивать и замедлять ритм жизни, рядом с ним можно погрузиться в абсолютную тишину и покой.

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