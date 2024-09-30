Эксперты перечислили места в России, где туристы смогут увидеть китов

В России существует ряд мест, где можно увидеть китов и прочих морских жителей в естественной среде обитания. Эксперты сервиса путешествий составили подборку мест, где в России увидеть китов, белух, косаток и финвалов. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что одни из наиболее популярных туров на китовую охоту начинаются в Мурманской области, прежде всего в поселке Териберка. Здесь можно увидеть также и косаток, морских котиков. В Архангельской области можно отправиться на Соловецкие острова, побывать в национальном парке «Онежское Поморье», пожить в глэмпинге на природе и познакомиться с белухами.

Отмечается, что у берегов Камчатки встречаются горбатые киты, косатки, а также нерпы и прочие морские жители. Кроме того, в национальном парке «Берингия» на Чукотке выросла популяция горбатых китов. Однако экспедиция к китам может длиться больше десяти дней и требует определенной подготовки.

Добавляется, что у тех, кто планирует поездку на Сахалин, есть возможность увидеть сразу несколько видов китов, а также косаток, финвалов и множество других морских обитателей.

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