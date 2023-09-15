Психотерапевт Вилков назвал причины невозможности оторваться от сериалов
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Отдельным людям бывает весьма сложно оторваться от просмотра сериалов. Психотерапевт Алексей Вилков назвал причины данной зависимости. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, при просмотре сериалов у человека возникает целая гамма различных чувств.
Медик отметил, что сериалы дают возможность человеку отодвинуть собственные проблемы на второй план при концентрации на драме персонажей.
По его мнению, некоторые видят в главных героях самих себя и проводят параллели.