Психотерапевт Вилков назвал причины невозможности оторваться от сериалов

Отдельным людям бывает весьма сложно оторваться от просмотра сериалов. Психотерапевт Алексей Вилков назвал причины данной зависимости. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, при просмотре сериалов у человека возникает целая гамма различных чувств.

Медик отметил, что сериалы дают возможность человеку отодвинуть собственные проблемы на второй план при концентрации на драме персонажей.

По его мнению, некоторые видят в главных героях самих себя и проводят параллели.