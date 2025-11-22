«Птичий бизнес с «вторым дном»». В Домодедово обнаружили контрабанду экзотических попугаев и черепах

Домодедовский городской суд поставил точку в уголовном деле против организатора контрабандных поставок редких животных. Фигурантом процесса стал 64-летний житель Подмосковья, представлявшийся селекционером-зоологом.

Мужчина, известный созданием клуба птицеводов и магазина кормов, как выяснилось, параллельно занимался незаконным бизнесом. Сам он настаивал, что лишь приобретал за рубежом редких попугаев для продажи коллекционерам.

Противозаконная деятельность была пресечена в 2023 году при досмотре рейса из киргизского Оша в аэропорту «Домодедово». Среди задекларированных 540 попугаев (волнистых, корелл и неразлучников) таможенники обнаружили хитрую конструкцию: в клетках были оборудованы потаенные отсеки. В них и находился настоящий «живой товар» – четыре розовых какаду, четыре сенегальских длиннокрылых попугая и 40 среднеазиатских черепах.

Удивительно, но даже будучи под следствием по уголовной статье за контрабанду стратегически важных ресурсов (ч. 2 «в» ст. 226.1 УК РФ), зоолог-бизнесмен не остановился. Весной 2024 года он повторил схему, незаконно ввезти из Киргизии партию пестрых розелл и краснолобых прыгающих попугаев, что привело к новому, на этот раз административному, делу.

По итогу расследования первого эпизода суд назначил подсудимому наказание в виде 5 лет условно с испытательным сроком продолжительностью 7 лет.

