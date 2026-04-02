«Птицы мешают жить»: волоколамец обратился в администрацию с необычной просьбой

Житель многоквартирного дома на Рижском шоссе в Волоколамске обратился в администрацию округа с необычной просьбой: мужчина потребовал выселить птиц с деревьев и придомовой территории рядом со своим подъездом, сообщило интернет-издание REGIONS.

Мужчина рассказал, что пернатые с раннего утра до позднего вечера шумят, роняют с высоты ветки и мусор, разбрасывают отходы и пачкают машины, одежду и прохожих. По словам волоколамца, птицы ограничивают его право на спокойную жизнь, чистоту и безопасное передвижение во дворе.

Многие местные жители восприняли обращение как шутку, особенно после 1 апреля. Однако мужчина настаивает: если администрация не может решить вопрос, то пусть перенаправит обращение в те органы, которые занимаются бездомными животными и предотвращением вреда здоровью граждан.

Специалисты объясняют, что выселить птиц насильно невозможно. Орнитолог Максим Ботов в интервью изданию напомнил, что городские птицы — голуби, воробьи и другие — давно привыкли жить рядом с человеком. Для них многоэтажки стали заменой скалам и деревьям, а во дворах они находят еду и безопасные места для гнезд.

Птицы приносят пользу: они уничтожают насекомых и грызунов, помогают растениям, распространяя семена, и поддерживают естественный баланс в городе. Без них парки и скверы быстро бы пострадали от вредителей.

«Птицы могут доставлять неудобства жителям. Но важно помнить, что они — не вредители. Их присутствие помогает сохранять экологическое равновесие в большом городе, — отметил специалист.

Он добавил, что, вместо того, чтобы пытаться выселить пернатых, следует выбрать мирные способы сосуществования с ними. Среди простых решений — не подкармливать птиц в теплое время года, установить сетки на чердаках и балконах, закрыть вентиляционные отверстия и повесить таблички с просьбой не оставлять еду. Эти меры помогут уменьшить скопление пернатых и снизить неудобства для людей.

