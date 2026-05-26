Птицы сыты, люди в отчаянии: ученые назвали сроки спада численности комаров

Этим летом жители Рязани и области вынуждены исполнять на улицах странные танцы: люди беспрерывно машут руками, крутятся и вертятся, а к вечеру телодвижения становятся особенно активными. Причина — рекордное за последние годы нашествие комаров, которое затронуло не только рязанский регион, но и Подмосковье, Нижегородскую, Волгоградскую, Свердловскую и Тюменскую области, а также Башкортостан, передает rzn.aif.ru .

Как рассказал житель Спасского района Владимир Алексеев, насекомые настолько одолели, что их уже не смахивают, а буквально счищают с себя рукой. По его словам, комары залетают в рот и нос, а работать на огороде без москитной сетки, как в тропиках, становится невозможно. Ему вторит Олег Шухов из Клепиковского района, который сравнил ощущения у мусорных баков с тем, будто комары готовы поднять человека над землей.

Старший научный сотрудник Окского государственного заповедника Анна Николаева объяснила, что всплеск численности комаров вызван высокой влажностью после снежной зимы, которая компенсировала прошлогоднюю бесснежную. Кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и методики ее преподавания Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина Ольга Трушицына подтвердила, что основной пик численности комаров ежегодно приходится на май и июнь. Ученые утешают лишь тем, что птицам и рыбам в этом году голодать не придется.

Людям же повода для утешения пока не нашлось. По мнению биологов, спада численности не стоит ждать как минимум до конца июня, а с учетом стоящей в низинах воды комариное раздолье может продлиться и в июле. В скором времени к комарам, как предупреждают специалисты, добавятся еще и мошки — для их изобилия есть все предпосылки.

Рязанцы жалуются, что комары в этом году особенно агрессивны и репелленты их практически не берут. Анна Гаврилова, ездившая с группой детсадовцев на выпускной за город, рассказала, что после обработки спреями детей снова облепляли насекомые уже через пятнадцать минут. По ее наблюдениям, после укусов у многих ребят образовывались огромные бляшки. В магазинах тем временем наблюдается дефицит антикомариных средств — с полок исчезли пластинки, спирали, спреи и даже одеколон «Гвоздика» с ванилином.

Что касается влияния на человека, психолог Анна Третьякова пояснила, что высокий и тонкий звук комариного писка воспринимается мозгом как потенциальная угроза, и такая реакция вполне нормальна. Однако если этот звук вызывает глубокое, неконтролируемое раздражение, доходящее до отчаяния, это может сигнализировать о том, что нервная система работает на пределе, а комар становится триггером.