Птицы, жара и стоячая вода: как не подхватить «зуд купальщика» на первом же заплыве

Купание в водоемах, где обитают водоплавающие птицы, грозит так называемым зудом купальщика. Кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров в беседе с РИА Новости предупредил, что под этим народным названием скрывается церкариоз — заболевание, возникающее при контакте кожи с личинками гельминтов птиц. У человека появляются сильный зуд, покраснения, мелкие волдыри, а в ряде случаев — аллергическая реакция.

Федоров советует избегать мелководья со стоячей водой и зарослями, а также закрытых пресных водоемов, где водятся птицы, особенно в жаркую солнечную погоду. Лучше выбирать глубокие проточные места или оборудованные пляжи без водоплавающих. Если альтернативы нет, необходимо сразу после выхода на берег энергично, с растиранием высушить кожу жестким полотенцем или воспользоваться песком, затем принять душ и снова вытереться. Механическое трение разрушает церкарии, уже начавшие внедряться в ткани, и удаляет капли воды с личинками.