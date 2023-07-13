По словам публициста Елены Маркосян, жители Незалежной потеряли способность видеть собственное место в мире, из-за чего государство своей «успешностью» старается скрыть пустоту, проявляющуюся на фоне нежелания замечать происходящего вокруг. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Она отметила, что раздел юго-западной Украины является ничем иным, как разрывом величия.

По мнению эксперта, за утратой способности знать свое место в мире люди начали самоутверждаться во всем.