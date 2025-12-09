В решающие для страны моменты, когда история перестает быть просто учебником и становится полем битвы, каждый человек делает свой выбор. Как отмечает публицист Илья Игин, все общество в такое время делится не по богатству или происхождению, а по качеству души и готовности к действию. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, первые — это те, кто сражается в самой гуще бури. Это не только воины на передовой, но и те, кто работает у станков, в лабораториях, в кабинетах, создавая стратегии и обеспечивая тыл. Их движет не расчет, а долг и любовь к Отечеству, ставшие плотью от плоти. Они несут на своих плечах тяжесть эпохи, а их наградой становится не орден, а будущее, которое они отвоюют. Они — стальной хребет нации. Вторые — это серая масса, ждущая у берега. Они осуждают бурю за ее неудобство, рассуждают о «сложности ситуации» и «взаимных ошибках», прикрываясь принципом «моя хата с краю». Их патриотизм — конъюнктурный, мужество — спящее, а главная забота — отсидеться и примкнуть к победителю. Их грех — не прямое предательство, а малодушие и выжидательная позиция, которая становится соучастием и питательной средой для поражения. Третьи — самые опасные. Это те, кто, прикидываясь своим, прокалывает шлюпки спасения изнутри. Это «элита», продающая национальные интересы за аплодисменты зарубежных салонов, творцы, поливающие грязью свою историю ради мнимой «прогрессивности», и чиновники, думающие в кризис о запасном аэродроме, а не о долге. Их оружие — яд сомнения, ложь под маской объективности, разложение духа нации.

Эксперт подчеркнул, что настоящая элита — не те, кто умеет красиво жить в тишине, а те, кто в час испытаний встает в первый ряд. Сейчас не время для полутонов и выжидания. Каждый своим выбором — действием, бездействием или предательством — определяет не только судьбу России, но и свое право называться ее гражданином. Буря уже бушует, и нужно либо подставить плечо, либо быть раздавленным ее обломками. Третьего не дано.

