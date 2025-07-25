Илья Игин солидарен с высказыванием, что история не прощает ошибок. Он отметил, что самый страшный враг — это предатель. Философ и публицист напомнил, что после победы Советской Армии в Великой Отечественной войне для предателей выбирали различные наказания, в том числе и расстрел. Писатель уверен, что данная мера была просто необходимостью. Граждане, которые желали смерти своим землякам, должны были понести наказание.

Илья Игин считает, что в современном мире также есть предатели Родины. Они поддерживают позицию западных стран и не беспокоятся о жизни будущих поколений России. Называть их можно по-разному — «иноагенты», «либеральная шелупонь» или «пятая колонна». Граждане, которые защищают свою страну не на фронте, должны противостоять противнику, считает эксперт.

«Предатели должны бояться. Бояться народного гнева, бояться кары», — высказал мнение Илья Игин.

Эксперт считает, что пришло время решимости. Каждый гражданина должен понять, чью позицию занимает. Важно также осознавать, что россияне не смогут простить предателей.

Ранее сообщалось, что загадочная российская радиостанция УВБ-76 возобновила передачи.