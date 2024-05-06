Пугачева, Арзамасова, Рудова и другие звезды, за которыми охотились маньяки

Актрисы и актеры в определенный момент понимают важность охраны, особенно после встречи с так называемыми сталкерами. Не стали исключениями такие звезды как Алла Пугачева, Лиза Арзамасова, Наталья Рудова и Александр Абдулов. Об этом пишет KP.RU .

Иногда цена популярности слишком высока. Об этом не понаслышке знает Алла Пугачева, которая однажды лицом к лицу столкнулась с маньяком. Речь про Анатолия Нагиева, жестокого убийцу, расправлявшегося с девушками, внешне похожими на примадонну. Однажды он притворился фанатом певицы, прихорошился и проник в гримерку певицы. Они поговорили, и артистка дала ему свою визитку с домашним адресом. Никаких подозрений мужчина тогда не вызвал, а наоборот, показался солидным воспитанным человеком. Доверчивость могла обойтись Пугачевой дорого: маньяк пришел в «гости», но не был пропущен бдительной консьержкой. Мужчина испугался настаивать на своем и вышел, слившись с толпой дежуривших у подъезда поклонниками. Нагиева казнили в 1982 за шесть жестоких убийств. В его книжке напротив имени Пугачевой стоял крест и нецензурное слово.

Актриса Наталья Рудова тоже немало напугалась преследователя, который шел по ней буквально по пятам. Он отслеживал ее местоположение по соцсетям, и даже однажды оказался за спиной блондинки в Италии.

«Я чихнула возле Колизея, он сказал: «Будь здорова!». Я повернулась и поняла, что это какой-то ненормальный. Я пошла прочь, он шел за мной», — с ужасом вспоминала Рудова.

Тогда итальянская полиция не смогла сделать ничего против «маньячелло», который продолжил сталкерить девушку и в России. Он осыпал ее цветами, игрушками, оставлял подарки у дверей. Рудова наняла охрану, сменила место жительства, стала аккуратнее освещать свою жизнь. В итоге сталкер успокоился и пропал с поля зрения.

Актер Абдулов едва не остался без лица, которое сводило с ума многих женщин. Неизвестная ревнивица напала на него с соляной кислотой, но актер успел пригнуться. Также ранее в его квартиру вломился недоброжелатель с топором, который оказался в бешенстве, что актер женился на красавице Ирине Алферовой. Звезду кино немного задело, он ходил с перевязкой.

Арзамасову также караулил одержимый мужчина. Он следил за ее соцсетями, ждал у подъезда, а потом выплеснул на нее массу негатива после свадьбы с Авербрухом. Якобы звезда предпочла успешного человека ему, обычному небогатому гражданину. Актриса рассудительно объяснила ему, что им не суждено быть вместе. Видимо, маньяк на какое-то время успокоился. Сейчас звезда «Папиных дочек счастлива и воспитывает детей со знаменитым спортсменом.