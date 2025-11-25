Пугачева отказала Пельшу в простой просьбе: как знаменитое телешоу разрушило доверие между звездами
Пельш: Пугачёва «включила дурочку» из-за страха стать жертвой розыгрыша
В интервью журналистке Лауре Джугелии, запись которого доступна на YouTube-канале, телеведущий Валдис Пельш рассказал о курьёзном инциденте, испортившем его отношения с Аллой Пугачёвой.
Как отметила в разговоре Джугелия, после запуска проекта «Розыгрыш» многие публичные персоны стали с подозрением относиться к неожиданным просьбам. Пельш полностью подтвердил эту мысль.
Поводом для размолвки послужил личный звонок шоумена Примадонне. Он обратился к ней с деликатной просьбой: его знакомый коллекционер хотел сфотографировать один из предметов, принадлежащих Алле Борисовне, для своего каталога.
«И я позвонил, говорю: «Алла Борисовна, вот такая история. Это моя личная просьба, я этого человека очень хорошо знаю, он действительно серьезный коллекционер», — поделился подробностями Пельш.
Однако Пугачёва, вместо того чтобы пойти навстречу, начала приводить неубедительные отговорки. Разгадку её поведения Пельш получил позднее от Филиппа Киркорова. Оказалось, что певица, знаменитая хитом «Позови меня с собой», заподозрила в этой просьбе розыгрыш для его программы и намеренно стала притворяться непонимающей, чтобы избежать ловушки.
