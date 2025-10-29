Пугачева тайно оформила покупку виллы в Болгарии через посредников

Алла Пугачева приобрела недвижимость в Болгарии стоимостью около 500 тыс. евро. Об этом сообщает Regions со ссылкой на интернет-издание «Абзац». Сделка проводилась через посредников, при этом певица и ее муж не присутствовали лично. Объект расположен в закрытом жилом комплексе на окраине Софии, у подножия горы Витоша.

По данным источника, виллу выбрали по проекту на стадии строительства. Это не первый объект Пугачевой в Болгарии — ранее сообщалось о даче под Варной.

Общественный деятель Вадим Манукян выразил мнение, что семья может планировать длительное проживание за границей. Он также предположил, что покупка осуществлена на средства мужа, так как артисты обычно инвестируют в недвижимость в тех странах, где пребывают.

По предварительной информации, заселение в новый дом ожидается не ранее марта 2026 года. Сейчас супруги находятся на Кипре.

