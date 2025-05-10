Пугачева зарабатывает на старых песнях 28 млн руб. в год

Алла Пугачева зарабатывает от музыкальных платформ примерно 28 млн руб. в год. Такие гонорары приносит певице прослушивание ее песен.

В квартал артистка получает около 5-7 млн руб., рассказала в интервью изданию kp.ru продюсер Алина Красная.

Значительный финансовый успех певице принес выпуск концертного альбома в 2024 году — первой за 16 лет работы, записанной во время выступлений в Кремле.

По словам Красной, Примадонна не ожидала, что современные цифровые платформы и соцсети способны генерировать большие гонорары. Звезда была приятно удивлена, когда за два дня релиза нового альбома на одной из площадок она заработала более 20 млн руб.

То есть, не вставая со стула, отметила Красная, Пугачева в среднем заработала от каждой платформы 10 млн руб в день.

Ранее сообщалось о том, что певица Орбакайте нашла выход из положения после запрета на въезд в Латвию.