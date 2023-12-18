«Пухляша» из группы Little Big нашли мертвым в Москве

Тело звезды, танцевавшей в клипах рейв-группы, нашли еще 17 декабря 2023 года. На следующий день подтвердили его смерть в возрасте 29 лет, пишет издание «Утро.ру» со ссылкой на соцсети.

По предварительным данным, Красилов почувствовал себя плохо на работе, а после отправился домой. Позже с ним не могли выйти на связь.

Работодатель озадачился пропажей сотрудника, ведь он не вышел на работу на следующий день. Мужчина поехал лично его проведать. Дверь никто не открывал, в связи с чем вызвали спасателей. Они смогли войти в жилище, где и увидели тело знаменитости.

От чего именно скончался танцор пока неизвестно.

Напомним, Красилов получил популярность после выхода клипа Uno группы Little Big, где он исполнил запоминающийся танец. Зрители прозвали его «Пухляш» за соответствующее тело: в 28 лет его вес составлял 140 кг при росте 162 см. В последнем интервью он признавался, что не дружит с весами и никогда не сидел на диетах.