Представления о войне как о перестрелке из автоматов и пулеметов уходят в прошлое. Это подтверждает уникальное свидетельство из первых рук: фельдшер добровольческого подразделения БАРС-22 «Тигр», входящего в 55-ю дивизию морской пехоты группировки «Центр», за почти год службы в зоне спецоперации не столкнулась ни с одним пулевым ранением.

Медик с выразительным позывным «Суетолог» рассказала РИА Новости, что за второй контракт подряд реальность оказалась совершенно иной, чем можно было бы ожидать. Основная масса боевых травм, с которыми приходится работать, — это последствия атак с неба.

«Вообще ни одного пулевого ранения не встречала за второй контракт. В основном сейчас война идет дронами по воздуху. Осколки разных размеров и минно-взрывные ранения», — рассказала фельдшер.

По словам «Суетолога», принципиальной разницы в том, что именно прилетело, нет — будь то сброс с квадрокоптера или осколки от артиллерийской мины. В любом случае это осколочные поражения. Медик пояснила, что в её практике встречались только разные размеры и формы осколков, но пулевых попаданий не было ни разу.

Это свидетельство — яркая иллюстрация того, как изменилась тактика ведения боя. Если раньше главным врагом пехоты был стрелок с винтовкой, то сегодня угроза исходит преимущественно сверху: беспилотники всех мастей стали «глазами и руками» войны, оставляя классической огнестрельной травме всё меньше шансов проявить себя. Для полевых медиков это означает смену приоритетов в подготовке: вместо навыков извлечения пуль на первый план выходит борьба с массивной кровопотерей от множественных осколочных повреждений.

