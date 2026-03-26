Пуля в груди и французская монета: в старой церкви в Нидерландах нашли самого д’Артаньяна

В Нидерландах археологи сделали сенсационную находку: в одной из церквей Маастрихта обнаружены останки, которые могут принадлежать легендарному мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, более известному как граф д’Артаньян. Скелет нашли случайно — во время ремонта, вызванного просадкой пола, пишет Царьград .

Ряд деталей указывает на то, что останки действительно принадлежат знаменитому гасконцу. Вместе с костями археологи обнаружили французскую монету, а в районе грудной клетки зафиксировали фрагменты мушкетной пули. Эти обстоятельства полностью совпадают с историческими хрониками гибели д’Артаньяна, который пал в 1673 году именно при осаде Маастрихта.

Согласно одной из версий, командира мушкетеров похоронили на месте гибели, поскольку военные действия продолжались и переносить тело было небезопасно. Теперь ученым предстоит подтвердить догадку с помощью генетической экспертизы. Образцы ДНК уже направлены на анализ. Исследователи планируют сравнить их с генетическим материалом ныне живущих потомков рода де Бац.