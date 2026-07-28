Пульпа погибает, инфекция расползается: стоматолог объяснил, чем обернется самостоятельная пломба

Стоматолог, челюстно-лицевой хирург Олег Бутенко в беседе с « Москвой 24 » предостерег от самостоятельного пломбирования зубов. По его словам, такие попытки грозят тяжелыми осложнениями вплоть до сепсиса и летального исхода.

Специалист объяснил, что при нанесении в кариозную полость агрессивных веществ с остаточными токсичными мономерами гибнет внутренний нерв — пульпа. В омертвевшую ткань проникают стафилококки, стрептококки и их ассоциации, вызывая гнойное воспаление. Без своевременного лечения процесс переходит в острый пульпит, затем в пародонтит и периостит, а в запущенных случаях способен привести к абсцессу, флегмоне и сепсису. Врач также предупредил, что прогревание больного зуба и применение народных средств не устраняют причину заболевания и могут лишь усугубить состояние.