Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод (СОЭМЗ) стал не только пионером в производстве экологичной упаковки из формованного бумажного волокна, но и создателем термина, который теперь используют по всей России. Подробно о новом материале и термине сообщает REGIONS .

Именно в подмосковном округе придумали слово «пульперкартон» — короткое и понятное обозначение материала, который производится из переработанной макулатуры.

«Мы искали слово короткое, понятное и рабочее — без профессионального жаргона. Так появился „пульперкартон“: материал из бумажной пульпы, который после формования и сушки становится прочной упаковкой», — отметил Дмитрий Гутман.

Предприятие, перерабатывающее до 30 тонн вторсырья ежедневно, разработало свыше 200 видов упаковки, вышедшей далеко за рамки традиционной яичной тары. Сегодня из пульперкартона производят лотки для овощей и фруктов, держатели для кофейных стаканчиков, судна для лежачих больных и даже коробки для угля «Уголь на автопилоте», которые поджигают прямо в мангале без дополнительного розжига.

Примечательно, что даже сотрудники завода, работающие с материалом с 2009 года, иногда с трудом выговаривают сложное название, обыгрывая это в юмористических роликах.

Термин получил официальное признание — в 2023 году его использовала вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире федерального телеканала. Пульперкартон, производимый на 100% из макулатуры, демонстрирует практическую альтернативу пластиковой упаковке, сокращая объемы отходов на полигонах. Наряду с этим предприятием, в Солнечногорске успешно работают и другие инновационные производства — от робототехники до пищевых деликатесов, формируя в городе уникальную промышленную экосистему.

