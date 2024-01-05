Пункт обогрева открыли в ДК «Машиностроитель» в Подольске на время ремонта котельной

В Подольске запустили котел ЗАО «КСПЗ», однако в ходе его работы были выявлены технические неполадки. Их сейчас устраняют специалисты. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

На время ремонта на базе ДК «Машиностроитель» открыли пункт обогрева. На месте уже работают волонтеры, которые окажут местным жителям всю необходимую помощь.

Ситуация с отоплением в жилых домах муниципалитета находится под пристальным контролем вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина и ответственных служб.

«Наш оперативный штаб продолжит свою работу до полного решения проблемы. <…> Продолжу информировать подольчан о ходе работ в реальном времени», — подчеркнул глава Подольска.

Григорий Артамонов напомнил, что в округе продолжает работать горячая линия по вопросам подачи тепла — 8-496-755-57-98 и 8-4976-50-00-50.