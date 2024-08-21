Пункт отбора граждан на военную службу по контракту функционирует в Московской области

В Балашихе функционирует областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту, который был создан по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Там все желающие могут оформить необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть банковский счет, получить консультацию юристов и справки о льготах и выплатах, а также заключить контракт с Минобороны России и пройти обучение перед отправкой в зону специальной военной операции.

Участникам специальной военной операции предоставляют возможность получить бюджетные места для обучения своих детей в лучших вузах страны. Помимо этого, государство предоставляет их семьям льготную ипотеку, поэтому они могут получить достойное жилье. Также участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе, получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям и не только.

Военные также могут рассчитывать на достойную оплату труда. Так, единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тысяч рублей. При выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации военнослужащий получает от 210 тысяч рублей ежемесячно. Также они получают дополнительные стимулирующие выплаты в размере до одного миллиона в год и не только.

Узнать подробности о прохождении службы по контракту можно по ссылке или по телефону +7 (495) 990-77-77.

Адрес регионального пункта отбора и подготовки добровольцев: г. о. Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.