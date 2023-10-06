Пункт вакцинации от гриппа откроется на выходных в одном из ТРЦ Пушкино
Фото: [Пресс-служба Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н.]
Мобильный пункт вакцинации от гриппа откроется в ближайшие выходные на территории ТРЦ «Акварель» в Пушкино. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.
Прививочный пункт будет работать в октябре и ноябре по субботам с десяти часов утра до двух часов дня. В нем можно будет пройти вакцинацию от гриппа и пневмококка.
Для прохождения вакцинации в мобильном пункте потребуются СНИЛС, паспорт и медицинский полис.
«Мы создаем для жителей округа больше возможностей позаботиться о своем здоровье. Облегчаем процесс вакцинации, делаем его понятным и комфортным», - отметил главврач Пушкинской больницы им. проф. Розанова В. Н. Владимир Мануйлов.