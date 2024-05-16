Пункту отбора на военную службу по контракту в Балашихе исполнился год

За год Московский областной пункт отбора в Балашихе принял свыше 15 тысяч контрактников, которые выразили желание помочь Родине. За активную деятельность, благодаря которой увеличивается количество защитников, сотрудников центра торжественно наградили.

Мероприятие в честь года работы пункта отбора посетил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров. Они отметили важную работу центра и выразили благодарность за труд специалистов, который так необходим стране в это время. Сотрудникам центра торжественно вручили награды: 15 благодарностей губернатора Подмосковья, 20 почетных грамот областной думы и 35 почетных грамот главы муниципалитета.

«Это очень нужный центр не только для нашего региона, но и для всей страны. Здесь выполняют те задачи, которые поставил наш главнокомандующий. Ценность центра в том, что здесь служат настоящие профессионалы. Тут обеспечивают добровольцев всем необходимым, делают все, чтобы с самых первых дней бойцы могли сохранить свою жизнь и достойно сражаться», — сказал Игорь Брынцалов.

Центр отбора на военную службу в Балашихе стал уникальным. Это первый в России комплекс, где предусмотрены все этапы: от оформления документов и прохождения медкомиссии, до консультации у юриста и открытия счета в банке. Также будущие защитники могут получить всю необходимую информацию о службе, о положенных льготах и выплатах. После заключения контракта предоставляется проживание, питание и обмундирование. Пришедшие обучаются в специальных классах, оттачивают навыки в спортзале и уличном городке под наставничеством опытных инструкторов и ветеранов боевых действий.

Московский областной пункт открыли на Восточном шоссе 24 апреля прошлого года по поручению губернатора Андрея Воробьева. Центр отбора в Балашихе всегда рад новым лицам. Дополнительную информацию о заключении контракта на воинскую службу можно получить на сайте контрактмо.рф, а также по телефону горячей линии +7 495 990-77-77.