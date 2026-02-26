Веру на заблокируешь: священнослужители опасаются «советского сценария» в России

С марта 2026 года российскую киноиндустрию и стриминговые платформы ждут масштабные перемены. Министерство культуры РФ наделяется правом отзывать прокатные удостоверения и инициировать блокировку картин, которые, по мнению чиновников или общественности, дискредитируют духовно-нравственные устои. Нововведение обязывает онлайн-кинотеатры удалять спорный контент в течение суток, что, по прогнозам аналитиков, может привести к потере до 90% привычного библиотечного фонда. Однако эксперты и представители духовенства призывают соблюдать баланс, напоминая, что административные барьеры не всегда способствуют оздоровлению нации.

Петербургский протоиерей Василий Морозов, оценивая инициативу в беседе с ИА «ФедералПресс», отметил, что любая форма «цензуры» является инструментом выживания государства, но ее реализация часто сопряжена с риском крайностей. По его мнению, исторический опыт, включая советский период с его обязательными идеологическими установками, показывает сложность выработки четких критериев для оценки творчества.

Священник подчеркнул, что подлинная общность людей невозможна без искренней веры, а «вера по приказу или по разнарядке» превращается в неэффективную имитацию, не способную стать реальной силой для народного единства.

Представитель Церкви уверен, что одними лишь запретительными мерами воспитать здоровое общество невозможно. Вместо формального отсечения «неугодных» идей, которое может нарушить социальное единство, необходимо заниматься созидательным процессом. Положительные традиционные ценности, по словам Василия Морозова, нужно продвигать «творчески, гениально и неформально».

Несмотря на поддержку здравого смысла в основе новой идеи, эксперт выразил сомнение в качестве ее будущего исполнения, подчеркнув, что выставляя на первый план одну идеологию, власть рискует невольно оттолкнуть часть граждан от общего культурного поля.

