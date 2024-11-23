ПущГЕНИ распахнул свои двери для будущих студентов

В субботу, 23 ноября, в Пущинском государственном естественно-научном университете прошел День открытых дверей, который привлек внимание многих абитуриентов. Молодые люди ознакомились с различными программами образования.

ПущГЕНИ является филиалом РОСБИОТЕХ — ведущего ВУЗа страны в области биотехнологий. Обучение здесь проходит на основе научной инфраструктуры институтов Пущино. Большинство преподавателей — это действующие сотрудники научно-исследовательских институтов, что обеспечивает высокий уровень образования и уникальные возможности для студентов.

Филиал активно сотрудничает с научными центрами и индустриальными партнерами, что создает прочную связь между образованием, наукой и производством. В ПущГЕНИ готовят будущих квалифицированных специалистов для региона, особенно для наукограда Серпухов. Выпускники университета пользуются высоким спросом на рынке труда и находят работу в ведущих компаниях страны.

Благодаря дню открытых дверей у абитуриентов и будущих студентов данного учебного учреждения появилась уникальная возможность узнать о перспективах, которые он предлагает. Это позволит им сделать верный выбор на жизненном пути!