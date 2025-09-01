Пушилин: Армия России освободила всю территорию юга ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации, выбив украинские войска из Камышевахи, полностью освободили южную территорию Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин в своих социальных сетях.

Он уточнил, это стало возможным после освобождения Камышевахи, ставшей последним оккупированным ранее населенным пунктом юга ДНР.

30 августа Минобороны РФ объявило об освобождении Камышевахи. Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ, сообщил, что этот населенный пункт стал последним, который должна была зачистить от ВСУ группировка российских "Восток" в ДНР.

«Последний один населенный пункт оставался, и вот теперь все. На территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики. Это действительно значимо, поэтому всем бойцам, всем военнослужащим группировки войск "Восток" особые слова благодарности», — сказал Пушилин в видеообращении.

Глава ДНР заявил, что войска группировки "Восток" продвигаются в Днепропетровской области, укрепляя свои позиции и обеспечивая безопасность освобожденных городов и сел.