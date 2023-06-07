Пушилин: Киев не прекратит попытки наступления

Денис Пушилин считает, что последние три дня, во время которых Украина перешла в контрнаступление, не единственные попытки ВСУ атаковать Россию. Он уверен, что на этом все не закончится, а потому стоит быть готовыми к угрозе.

Уверенности в этом Пушилину добавляет тот факт, что киевский режим подгоняют страны Европы, которым нужно отчитаться перед людьми за потраченные средства. Также он отметил, что власти Киева не считаются с потерями и жертвами, а потому продолжат попытки.