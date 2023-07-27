Пушилин рассказал о количестве раненых после обстрела Донецка

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал об обстреле со стороны Украины города Донецка. Сообщение он опубликовал в своем официальном канале вечером четверга, 27 июля.

Пушилин сообщил, что Петровский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка выдерживали обстрел из реактивной артиллерии 122 мм калибра и ствольной артиллерии 155 калибра.

Уточняется, что в результате массированного удара были ранены семь человек, им сейчас оказывают помощь врачи. Также в указанных районах города повреждения получили 17 домов и автотранспортное предприятие «Донецкая автобаза». Всего за день было выпущено 158 снарядов.