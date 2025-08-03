Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области

По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, опубликованным в его Телеграм-канале, российские военные продолжают активное наступление в Днепропетровской области и ДНР.

Как он сообщил, на Великоновоселковском участке наблюдается улучшение позиций наших войск. На Красноармейском направлении противник оказался в сложном положении. Город окружен, констатировал Пушилин.

«Продвижение идет уже и по территории Днепропетровской области. Поэтому улучшаются наши позиции абсолютно в понятной логике», — написал он.

Денис Пушилин добавил, что российские войска взяли под контроль оба берега Клебан-Быкского водохранилища и дорогу между населенными пунктами Красноармейск и Константиновка. Это позволяет постепенно нарушать логистические пути противника в республике.

Ранее Пушилин заявил, что расстояние от недавно освобожденного российскими бойцами села Александро-Калиново до стратегически важного города Константиновка составляет менее пяти километров.