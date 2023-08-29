Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска

Украинцы снижают активность на артемовских флангах. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин вечером во вторник, 29 августа, пишет РИА Новости .

По словам Пушилина, ВСУ снизили активность не просто так – они сейчас перегруппировываются и потом будут пытаться вернуть то, что утратили. На это уже реагируют российские военные, не допуская нового наступления.

Также политик отметил, что, несмотря на попытки наступления, особенно у Андреевки и Клещеевки, бои стали менее интенсивными.