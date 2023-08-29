Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска
Фото: [©Владимир Астапкович/РИА Новости]
Украинцы снижают активность на артемовских флангах. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин вечером во вторник, 29 августа, пишет РИА Новости.
По словам Пушилина, ВСУ снизили активность не просто так – они сейчас перегруппировываются и потом будут пытаться вернуть то, что утратили. На это уже реагируют российские военные, не допуская нового наступления.
Также политик отметил, что, несмотря на попытки наступления, особенно у Андреевки и Клещеевки, бои стали менее интенсивными.