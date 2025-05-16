Пушилин: России не нужны 30 дней перемирия с Украиной

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT заявил , что Москва не заинтересована в 30-дневном перемирии с Киевом, на чем настаивает украинская сторона.

По словам Пушилина, России необходим гарантированный мир, который устранит первопричины конфликта, о которых неоднократно говорил президент Владимир Путин. Также глава ДНР подчеркнул, что призывы Киева к временному прекращению огня связаны лишь с тяжелым положением украинской армии.

«Это возможность в эти 30 дней перегруппироваться, отдышаться, получить, может быть, дополнительное оружие. Вот для этого нужны эти 30 дней», — убежден Пушилин.

Глава ДНР отметил, что Россия готова к дипломатическому урегулированию, но только при условии, что соглашение будет надежным и долгосрочным. Временные паузы, по его мнению, лишь затягивают конфликт, не решая его коренных проблем.

Слова Пушилина сходятся с официальной позицией Москвы, которая неоднократно заявляла о необходимости закрепления новых территориальных реалий и гарантий безопасности для России.

Ранее помощник Путина назвал время будущей встречи с делегацией Украины в Стамбуле.