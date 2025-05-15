Мединский назвал время будущей встречи с делегацией Украины в Стамбуле

Завтра в 10 часов утра в Стамбуле состоится встреча российской делегации с представителями Украины. Об этом сообщил Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию на переговорах.

Он акцентировал внимание на том, что сотрудники дипломатической службы Российской Федерации прибыли в Стамбул с целью проведения прямых переговоров с Украиной без каких-либо предварительных условий.

«Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу», — сказал Мединский.

Кроме того, представитель президента России рассказал о «весьма результативном» диалоге с министром иностранных дел Турции и о том, что он довел до него точку зрения России.

Ранее Владимир Путин, президент Российской Федерации, выступил с инициативой о возобновлении прямых переговоров между Украиной и Россией без каких-либо предварительных условий. Это предложение было озвучено в Стамбуле 15 мая.

Глава российского государства не исключил тогда, что в ходе указанных переговоров в Стамбуле может быть достигнуто соглашение о прекращении огня.

Ранее стало известно, что переговоры российской и украинской сторон в Турции были перенесены: теперь они пройдут не 15 мая, как сообщалось ранее, а на следующий день, то есть в пятницу.