Об этом глава Донецкой народной Республики (ДНР) заявил в эфире телеканала «Россия-24». Там же он отметил, что российские войска приближаются к освобождению Красноармейска и Северска.

Денис Пушилин напомнил о переходе двух населенных пунктов (Ивано-Дарьевки и Лозоватского) под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. Это событие рассматривается как важный шаг на пути к освобождению Северска и Красноармейска.

Ивано-Дарьевка находится на подступах к Северску (Артемовский район), а Лозоватское – к Красноармейску. Противник превратил эти населенные пункты в опорные точки, как отметил глава республики.

Ранее украинский военный рассказал о том, что делают с освобожденными солдатами из российского плена. Оказалось, что их записывают в штурмовики без опыта и согласия.