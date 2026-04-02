Пушистый хаос в Кубинке: как один бобер смог остановить десятки машин на дороге в Одинцовском округе

В Одинцовском районе весеннее пробуждение природы ознаменовалось частыми встречами местных жителей с бобрами. Грызуны начали активно осваивать городские пространства, появляясь вблизи магазинов, водоемов и даже на оживленных участках дорог, что вызывает широкий резонанс в социальных сетях, пишет REGIONS .

Один из наиболее примечательных инцидентов зафиксирован в Кубинке, где животное на некоторое время полностью остановило автомобильный трафик, неспешно пересекая проезжую часть. Подобные случаи отмечены также в Голицыне и Юдине. Представители Управления охотничьего контроля Комитета лесного хозяйства Московской области поспешили успокоить граждан, сообщив, что массового увеличения численности зверей не наблюдается. Специалисты пояснили, что весенняя активность обусловлена поиском пропитания и паводками, которые заставляют грызунов покидать затопленные жилища в поисках более безопасных мест.

В ведомстве подчеркнули, что общая популяция бобров в Подмосковье составляет более 14 000 особей и остается стабильной. Эксперты отметили, что дикие животные обычно избегают контактов с людьми, а текущие перемещения являются естественным сезонным процессом. Граждан призывают сохранять дистанцию и не провоцировать лесных строителей при случайной встрече.