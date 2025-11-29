Пушкинская детская школа искусств открывает зимний сезон оркестровым концертом

Пушкинская детская школа искусств представит масштабную программу «Гармония звуков» 1 декабря в своем концертном зале на улице Писаревской, 12. Мероприятие станет официальным открытием зимнего творческого сезона и объединит на одной сцене учащихся и преподавателей учебного заведения.

В афише заявлены произведения русских и зарубежных классиков, сочинения современных авторов, обработки народных мелодий, а также эстрадные и джазовые композиции.

Музыкальную часть откроют оркестр народных инструментов под управлением Кирилла Горячкина и ансамбль казачьей песни «Нахаленок», которым руководит Наталья Лавренева. Особый интерес у публики, по прогнозам организаторов, вызовут выступления духового оркестра Александра Дмитренко и эстрадно-джазового коллектива Сергея Хмелькова.

Особенностью концерта станет демонстрация различных форматов ансамблевого музицирования, включая вокальные и инструментальные дуэты, трио и коллективы большого состава, в том числе в формате «учитель — ученик».

Завершится программа выступлением большого концертного оркестра Пушкинской ДШИ, объединяющего опытных педагогов-оркестрантов и юных учащихся школы. Художественным руководителем и дирижером этого коллектива является Оксана Петлай.

Дополнительным событием вечера станет выставка «Зимняя сюита», где художественное отделение Ивантеевского филиала школы представит работы своих воспитанников.

Начало концерта запланировано на 18:00, возрастное ограничение установлено на уровне 6+.