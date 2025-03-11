Пушкинская дзюдоистка победила на межрегиональном турнире в Гатчине

Спортсмены из Ивантеевки округа Пушкинский блестяще выступили на межрегиональных соревнованиях по дзюдо «Лига Патриотов», которые провели в Ленобласти среди юношей и девушек до 15 лет. Одна из дзюдоисток из подмосковного округа стала победительницей.

Мероприятие прошло 6-7 марта в ФОК «Арена». Награды и рейтинговые очки оспаривали 296 юных спортсменов из 17 регионов страны и четырех федеральных округов. Все участники добивались лучших результатов для отбора на первенство России.

Поучаствовали в соревнованиях и семь воспитанников спортивной школы «Ивантеевка» в составе команды Московской области. Ребята продемонстрировали свое мастерство и достойно себя показали. Две ученицы стали одними из лучших: Софья Иванова завоевала золото, а Ксения Круглова — серебро.

Также отличились успехами, хотя и уступили соперникам: София Чекулаева (5-е место), Максим Максима Бени, Елизавета Морозова и Виктория Смиян (7-е место), а также Илья Савельев (9-е место).