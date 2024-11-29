Пушкинская молодежь посетила кинопоказ «СМОТРИ. ЗНАЙ. ДУМАЙ»

«Это время героев. Это наше время» — главная общая идея показа, в ходе которого молодые жители Подмосковья познакомились с историей, прониклись патриотизмом, чувством социальной ответственности и любовью к Родине. Мероприятие также было направлено на снижение деструктивных явлений в молодежной среде.

Изучили материалы и жители городского округа Пушкинский. Каждый фильм рассказывал захватывающую, трогательную и важную историю. Очень большие впечатления у молодых зрителей оставили познавательные картины. Например, документальный фильм режиссера Михаила Бурова «Спасая раненое железо». В нем подробно рассказали про непростую работу бойцов технической части первой отдельной мотострелковой бригады пятой общевойсковой армии ВС РФ.

В завершении мероприятия с ребятами провели беседу, где каждый мог задать вопросы. Событие прошло оживленно и интересно. Все участники ушли с большим багажом знаний и подарками, врученным в память о событии.