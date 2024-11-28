Пушкинская спортсменка взяла «серебро» на Первенстве ЦФО по самбо

Юная самбистка из спортивного клуба «Единство» округа Пушкинский Дарья Вольскова завоевала очередную медаль. Она стала второй на Первенстве Центрального федерального округа по самбо в Калужской области.

Воспитанница пушкинского клуба выступила на соревнованиях среди юношей и девушек в возрастной категории 16-18 лет. Она достойно представила свою школу, округ и оправдала надежды тренеров — девушка заняла второе место, не только завоевав серебряную медаль, но и возможность выступить в Первенстве России в Новосибирске. Это мероприятие пройдет с 31 января по 5 февраля в следующем году, так что у талантливой участницы будет время потренироваться для новых побед.

Дарье Вольсковой и ее тренеру Андрею Мордвинцеву выразили большую благодарность за участие и достижения, которыми гордятся в округе.