Пушкинская спортсменка взяла «серебро» на Первенстве ЦФО по самбо
Фото: [Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
Юная самбистка из спортивного клуба «Единство» округа Пушкинский Дарья Вольскова завоевала очередную медаль. Она стала второй на Первенстве Центрального федерального округа по самбо в Калужской области.
Воспитанница пушкинского клуба выступила на соревнованиях среди юношей и девушек в возрастной категории 16-18 лет. Она достойно представила свою школу, округ и оправдала надежды тренеров — девушка заняла второе место, не только завоевав серебряную медаль, но и возможность выступить в Первенстве России в Новосибирске. Это мероприятие пройдет с 31 января по 5 февраля в следующем году, так что у талантливой участницы будет время потренироваться для новых побед.
Дарье Вольсковой и ее тренеру Андрею Мордвинцеву выразили большую благодарность за участие и достижения, которыми гордятся в округе.