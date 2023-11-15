Пушкинские активные долголеты побывали в конном клубе

Участники клуба «Активное долголетие» КЦСОиР «Пушкинский» посетили с экскурсией конный клуб «Альманах», расположенный в поселке Лесные Поляны. Посетителям рассказали об истории создания клуба, о его обитателях, показали места содержания лошадей, их сбрую и все необходимые принадлежности для верховой езды.

«Мы посетили конный клуб на День доброты, чтобы покормить лошадей и пообщаться с ними. Нам рассказали несколько интересных историй, а поскольку наши представители старшего поколения приехали не с пустыми руками, а с яблоками, морковкой и сахаром, то лошади и пони с удовольствием съели все гостинцы», — рассказала инструктор КЦСОиР «Пушкинский» Ольга Гордеева.

По ее словам, для участников экскурсии очень важным было тактильное взаимодействие с животными — покормить, погладить и ласково назвать. Также они узнали о том, как растут и развиваются ездовые лошади, и что некоторых лошадей люди содержат в клубе примерно так же, как другие заводят себе кошек и собак.

«Это дает пожилым людям позитивный заряд энергии и очень их вдохновляет, они любят мероприятия, которые оставляют много ярких впечатлений. Им очень понравилось в клубе, и мы обязательно еще приедем сюда», — добавила Гордеева.

По окончании экскурсии молодая лошадь Стелла продемонстрировала фокусы под руководством хозяйки Яны.

«У меня поднялось настроение от общения с этими прекрасными созданиями! Очень удивило, что лошади используют свои уши, глаза и ноздри, чтобы выразить свое отношение к человеку, передают свои чувства через выражения морды. Мне так понравилось, что просто нет слов», — поделилась участница экскурсии Мария Сергеевна.

Напомним, в ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на рост популярности проекта «Активное долголетие». По его словам, это движение развивается в регионе во многом благодаря командам глав на местах.