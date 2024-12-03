Пушкинские бадминтонисты показали высокие результаты на соревнованиях «Кубок Кавказа» в Ставрополе

Спортсмены Городского округа Пушкинский показали высокие результаты на соревнованиях «Кубок Кавказа» по бадминтону, которые прошли в Ставрополе.

Спортсменка Александра Полякова завоевала третье место в женском одиночном разряде. Она участвовала в категории до 11 лет. Кроме того, бадминтонистка принимала участие в парном разряде. Вместе с Елизаветой Давыдовой забрала третье место.

В женском одиночном разряде до 13 лет в финал вышли две спортсменки из муниципалитета. Ирина Козлова и Есения Щеглова показали высокое мастерство. «Золото» одержала Ирина, а «серебром» наградили Есению. Ирина и Есения были не только соперницами во время соревнований, но и партнерами. Вместе они одержали победу в парном разряде. «Бронзу» забрали Варвара Кондратьева и Маргарита Ломова.

В смешанном парном разряде до 13 лет победу одержала спортсменка Есения Щеглова, которая играла с участником из Нижегородской области Павлом Чивкуновым. В мужском парном разряде до 19 лет встретились Елисей Капкаун и Матвей Сиротинин из Воскресенска. Они были награждены «бронзой».

Елисей Капкаун и Софья Камынина заняли третье место в смешанном парном разряде до 19 лет. Вместе со спортсменкой Екатериной Прониной Софья также принесла «бронзу» своей команде в женском парном разряде.