Пушкинские дети прочитали стихи о войне и победе на конкурсе чтецов
Фото: [Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
В Пушкино проходит муниципальный этап конкурса чтецов в рамках XXII Московских областных Рождественских образовательных чтений. Среди участников — более 70 талантливых юных жителей.
Конкурс развернулся в Центре развития творчества детей и юношества в Пушкино. Ребята, победители отборочного этапа в образовательных учреждениях, прочитали трогательные и патриотические стихи на тему войны, отваги и победы.
Уже не в первый раз юные участники вызывают эмоции у взрослых, столь выразительно представляя творчество. Ранее пушкинские дети представили работы на художественном конкурсе, который также провели в рамках Рождественских чтений. Отметим, что в 2024 году их посвятили теме «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».