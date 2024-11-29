Пушкинские дети прочитали стихи о войне и победе на конкурсе чтецов

Конкурс развернулся в Центре развития творчества детей и юношества в Пушкино. Ребята, победители отборочного этапа в образовательных учреждениях, прочитали трогательные и патриотические стихи на тему войны, отваги и победы.

Уже не в первый раз юные участники вызывают эмоции у взрослых, столь выразительно представляя творчество. Ранее пушкинские дети представили работы на художественном конкурсе, который также провели в рамках Рождественских чтений. Отметим, что в 2024 году их посвятили теме «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».