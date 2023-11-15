Пушкинские дошколята сделали необычные кормушки для птиц
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]
В детском саду «Колосок» поселка Лесные Поляны городского округа Пушкинский прошла познавательно-развлекательная встреча в честь народного праздника «Синичкин день». Ребята узнали интересные факты о зимующих птицах, отгадали тематические загадки, а также сделали красивые и необычные кормушки для пернатых.
«Наши предки знали, что в середине ноября в города и деревни прилетают зимующие птицы. В это время взрослые чинили кормушки, развешивали новые, а дети кормили птиц. Поэтому у нас прошел мастер-класс, на котором дети сделали довольно необычные фигурные кормушки — имеющие очертания домиков, но при этом плоские. На них намазали пищевой клейстер, а потом обсыпали их семечками, пшеном и гречкой. Все эти кормушки будут развешаны на территории детского сада», — рассказала культорганизатор Дома культуры «Современник» Татьяна Шкердина.
Также ребята поиграли в «Синичкины игры», поучаствовали в эстафете «Накорми птичку» и изобразили птичий хор.
«В современных условиях экологическое воспитание детей актуально и необходимо. Важно научить их любить, уважать и беречь природу. Конечно, без помощи воспитателей провести это мероприятие было бы невозможно», — подытожила Татьяна Шкердина.
В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на дошкольное образование.
«Раньше детский сад чаще всего был местом времяпрепровождения. Сейчас наша задача — это дошкольное образование. Важно внедрять аккуратно, с умом все то, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет. Такой проект мы ведем и, считаю, что это очень важно», — сказал глава региона.