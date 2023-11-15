Пушкинские дошколята сделали необычные кормушки для птиц

«Раньше детский сад чаще всего был местом времяпрепровождения. Сейчас наша задача — это дошкольное образование. Важно внедрять аккуратно, с умом все то, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет. Такой проект мы ведем и, считаю, что это очень важно», — сказал глава региона.