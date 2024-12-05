Пушкинские первоклассники создали коллаж ко Дню воинской славы России

Праздник отмечают в России 5 декабря. Именно этот день вошел в историю как начало контрнаступления советских солдат против фашистских войск в битве под Москвой.

Советская армия не сумела остановить наступление, но не сдавалась. Солдаты проявили силу, храбрость и мужество. Они насели существенный урон немецко-фашистским войскам. В итоге противник был вынужден отойти от столицы на более дальнее расстояние.

Символично, что в своем коллаже учащиеся 1 класса рассказали, как они понимают слово «патриот». Так, для каждой буквы этого слова они подобрали ассоциации в виде рисунков, которые возникают при упоминании о патриотизме.

Подобные акции расширяют знания школьников об истории родной страны, развивают чувство патриотизма и осознания своей значимости в обществе.