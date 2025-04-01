Пушкинские школьники посетили с экскурсиями муниципальные предприятия

Экскурсии прошли в рамках реализации Единой модели профориентации. Об особенностях работы ребятам рассказали сотрудники предприятия по производству пластиковой посуды ООО «Скандипакк», обувной фабрики «Альмида» и предприятия по производству лакокрасочной продукции «Предприятие ВГТ». Они ответили на все вопросы юных жителей муниципалитета и поделились информацией обо всех этапах производства.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Предприятия посетили обучающиеся из образовательных комплексов №1 и №3, а также из центра образования №1. Подобные экскурсии играют важную роль в профессиональном самоопределении школьников. Они узнают о перспективах работы на различных предприятиях, знакомятся с производственными циклами и определенными рабочими моментами. Полученная информация облегчает выбор профессии после выпуска из школы. Кроме того, ребята повышают кругозор и развивают навыки коммуникации.