Пушкинские школьники посетили с экскурсиями муниципальные предприятия
Фото: [Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
С 10 по 14 марта обучающиеся образовательных комплексов Городского округа Пушкинский посетили предприятия, работающие на территории муниципалитета, сообщил телеграм-канал методического центра округа.
Экскурсии прошли в рамках реализации Единой модели профориентации. Об особенностях работы ребятам рассказали сотрудники предприятия по производству пластиковой посуды ООО «Скандипакк», обувной фабрики «Альмида» и предприятия по производству лакокрасочной продукции «Предприятие ВГТ». Они ответили на все вопросы юных жителей муниципалитета и поделились информацией обо всех этапах производства.
Фото: [Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский]
Предприятия посетили обучающиеся из образовательных комплексов №1 и №3, а также из центра образования №1. Подобные экскурсии играют важную роль в профессиональном самоопределении школьников. Они узнают о перспективах работы на различных предприятиях, знакомятся с производственными циклами и определенными рабочими моментами. Полученная информация облегчает выбор профессии после выпуска из школы. Кроме того, ребята повышают кругозор и развивают навыки коммуникации.