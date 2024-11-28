Пушкинские школьники поучаствовали в интеллектуальной игре «Профессии моего города»

Дети из общеобразовательных учреждений округа Пушкинский посоревновались в эрудиции и смекалке в увлекательной игре «Профессии моего города». Мероприятие провели 27 ноября на базе МБОУ «Образовательный комплекс №9» в Пушкино.

Ученики начальных классов поборолись в интеллектуальной игре, организованной в рамках муниципального проекта «Семь шагов к профессии». Ребята из 19 комплексов округа делились на команды. На протяжении шести туров они проходили задания и отвечали на разнообразные вопросы.

Участников оценивали на логику и внимательность, эрудицию и способность работать в команде. В конце мероприятия ученикам вручили призы и подарки.

Для ребят игра стала полезным опытом, отличной разминкой и одним из способов развития. Благодаря таким играм детям помогают профориентироваться, настроиться на трудовое и интеллектуальное совершенствование.